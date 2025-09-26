ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Bengaluru Crime | ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ: ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐದಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞ, ಶಿಕ್ಷಕ, ಇಬ್ಬರು ಸಹಾಯಕರ ಸೆರೆ * ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:00 IST
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ 
ಭರಮಪ್ಪ 
ಹರಿಪ್ರಸಾದ್‌ 
ಸುಧಾಕರ್‌ 
