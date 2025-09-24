ಬುಧವಾರ, 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ: ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್

ಪೂರ್ವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ ಸೂಚನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:10 IST
Last Updated : 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 0:10 IST
