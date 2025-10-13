ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ

<p><strong>ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ</strong>: ಲಗ್ಗೆರೆಯ ಅರ್ಪಿತಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಅಂಧರು, ಅಂಗವಿಕಲರು, ಶ್ರವಣ ದೋಷವುಳ್ಳವರ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಧುವಿಗೆ ತಾಳಿ, ಕಾಲುಂಗುರ, ಮೂರು ಜೊತೆ ಸೀರೆ, ರವಿಕೆ, ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಶರ್ಟ್, ಪಂಚೆ, ಶಲ್ಯ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಉಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲಗ್ಗೆರೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ. 9620110550 ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>