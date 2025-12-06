ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Gandhi Gram Puraskar|ಆವಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ: 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:38 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 18:38 IST
ನರೇಗಾ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿ ಜನ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ.
ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
AwardGandhi Gram Award

