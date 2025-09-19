ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದಿನಿಂದ ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಉತ್ಸವ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕೋರಮಂಗಲದ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ(ಬಿಐಸಿ) ಇದೇ 19ರಿಂದ 21ರವರೆಗೆ ‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೈ ಮಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಸವ’ವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಮೇಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಉಡುಪುಗಳು, ಟವೆಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಗೃಹಾಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಹಜ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ-ಮಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ, ಕಸೂತಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕುಶಲ ಕೆಲಸಗಳ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮಾಹಿತಿಗೆ 7305127412 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, www.indiahandmadecollective.com ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>