ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ವಿಷಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಭಕ್ತರು ಮೃತ‍ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ: ಇಮ್ಮಡಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಜಾಮೀನು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
Last Updated : 12 ನವೆಂಬರ್ 2025, 23:49 IST
bengaluruHigh Court

