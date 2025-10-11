ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವತಿಯಿಂದ ‘ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾಟ್’ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಅ.19ರವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:28 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:28 IST
‘ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾಟ್’ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಾದನಗಳು
‘ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ಸ್ ಹಾಟ್’ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿ
