ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ಗಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಂತಕವಿ ಕನಕದಾಸ ಮತ್ತು ತತ್ವಪದಕಾರರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ‘ಕಿಶೋರ ಕನಕ ಕಾವ್ಯ ಗಮಕ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಉಡುಪಿಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಎಂ. ಭಟ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>10ರಿಂದ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಕಾವ್ಯ ಕುರಿತಂತೆ ಇದೇ 12ರಂದು ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವು ₹20 ಸಾವಿರ ನಗದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಮೇಧಾ ಸೋಮಯಾಜಿ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ (₹15 ಸಾವಿರ), ಮೈಸೂರಿನ ಚಾರ್ವಿ ಸತೀಶ್ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ (₹ 10 ಸಾವಿರ), ಹಾಸನದ ನಾಗಶ್ರೀ ಡಿ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಚೇತ್ ರಾಮ್ ಕಜೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ (ತಲಾ ₹5 ಸಾವಿರ) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾ.ತ. ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>