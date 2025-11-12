ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಾಸಿಗೆ

ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಹಡಿಗಳ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಧ್ಯಯನ
ವರುಣ ಹೆಗಡೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:05 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 19:05 IST
ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
– ಡಾ.ಟಿ. ನವೀನ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ, ಸ್ಮಾರಕ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರ್ದೇಶಕ
