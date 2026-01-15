ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು: ₹2,500 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭೂಮಿ ಲೀಸ್‌ ವಿವಾದ

<p>ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಹಸಿರು ಸಂಪತ್ತು – ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ. 1896ರಿಂದಲೇ ಅರಣ್ಯವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಭಾರೀ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಮಾಚೋಹಳ್ಳಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 81ರಲ್ಲಿನ 78 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ದರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಆಧಾರಿತ 36 ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್ಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿ ಹಂಚಿಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಈ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ₹2,500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಅಳಿವು–ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>