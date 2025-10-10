ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ನಾಮಕರಣ | ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವೆ: ಮುಕುಂದರಾಜ್‌

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ‘ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಾಧಕರ ಹೆಸರಿರುವ ಪಟ್ಟಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಧಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಲ್.ಎನ್. ಮುಕುಂದರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ರಾಜಾಜಿನಗರ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಇಡುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಿಗಮದವರು ಕೋರಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದ ಎಚ್.ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಸಹಿತ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದವರ ಹೆಸರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು, ಸಾಧಕರ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೇಸರವಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುವೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>