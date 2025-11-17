ಸೋಮವಾರ, 17 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕುಂದು–ಕೊರತೆ: ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಸ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
Last Updated : 17 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:13 IST
ಎಸ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ ಬಸ್‌ಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಎಸ್.ಕೆ. ನಟರಾಜ್ ಉದ್ಯಾನ
ಬೆಳತೂರು ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು
ಬಸ್‌ ತಂಗುದಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ 
bengaluru

