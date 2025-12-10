ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪಿಎಫ್‌ಎಆರ್‌: ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಅಸ್ತು

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫ್ಲೋರ್‌ ಏರಿಯಾ ರೇಷಿಯೊದಿಂದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:40 IST
bengaluru

