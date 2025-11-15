ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ: ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ * ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.  ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರ ತಂಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ
Saalumarada Thimmakka

