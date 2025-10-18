ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbengaluru city
ADVERTISEMENT

ನಟರಾಜ್ ಹೊನ್ನವಳ್ಳಿ, ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ‘ಶಾ.ಬಾಲುರಾವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:04 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 16:04 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಆರ್‌. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್
ಆರ್‌. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್
Kannada literatureAWARDSBM Shree Foundation

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT