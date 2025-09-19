ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bengaluru city
ಸರ್ಕಾರದ ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿಸಲಿ: ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಲಹೆ

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:14 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 14:14 IST
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಎಂ.ಎನ್. ಯೋಗೇಶ್‌ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ.
ಪರಿಸರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥ್. ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ.
Siddaramaiahbengaluru

