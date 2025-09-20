ಶನಿವಾರ, 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ದಾಬಸ್ ಪೇಟೆ: ಶನಿಮಹಾತ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 17:33 IST
Last Updated : 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 17:33 IST
ಶನಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಳಿಯಿಂದ ಕಳವು ಮಾಡಿರುವುದು.
ಹುಂಡಿ ಹಣ ಕಳವು.
