ಸಮೀಕ್ಷೆ: ‘ಹಿಂದೂ ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ’ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲು ಮನವಿ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗವು ಸೆ.22ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ ಸಮಾಜದವರು 'ಹಿಂದೂ ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ' ಎಂದೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ ಸಮಾಜ ನೇಕಾರ' ಸಂಘಟನೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ', ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ಸ್ವಕುಳಸಾಳಿ', ಕುಲಕಸುಬು ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ 'ನೇಕಾರಿಕೆ' ನಮೂದಿಸಲು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಭಂಡಾರೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>