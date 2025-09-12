ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೇ ಕೂರಬೇಡಿ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ: ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ವೀರಪ್ಪನ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳ್ಳರು ದುಷ್ಟರು ಬೇಟೆಯಾಡುವವರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
SiddaramaiahForest Department

