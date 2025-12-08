ಸೋಮವಾರ, 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೊಂದವರ ಬಾಳಿನ ಬೆಳಕು: ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
Last Updated : 8 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:43 IST
ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನಕ್ಷರತೆ ಬಡತನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿ
ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
BidarEshwar Khandre

