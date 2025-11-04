ಔರಾದ್ | ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆರೋಪ

<p><strong>ಔರಾದ್:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿರುವ(ಎಪಿಎಂಸಿ) ನಿವೇಶನ(ಮಳಿಗೆ)ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡ ಶಿವರಾಜ ದೇಶಮುಖ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಹಾಗೂ ಹಣ ಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ(ಮಳಿಗೆ) ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ₹ 5.40 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಿಗೆ ₹ 10ರಿಂದ 15 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಮೂವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಔರಾದ್ ಈ ಭಾಗದ ದೊಡ್ಡ ಜಾನುವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜಾನುವಾರು ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜಾನುವಾರು ಸಂತೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಜಾಗ ನಿವೇಶನವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇರವಾಗಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಔರಾದ್ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದಿರುವ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>‘ಎಪಿಎಂಸಿ, ರೈತರು ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಜಾಗ. ಅದನ್ನು ನಿಯಮಬಾಹಿರವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ ಬಾವುಗೆ, ರಾಮಣ್ಣ ವಡೆಯರ, ಸುಧಾಕರ ಕೊಳ್ಳೂರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೆಹರು ಪಾಟೀಲ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ, ಝರಣಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ, ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಮಾರುತಿರೆಡ್ಡಿ, ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಂಜಾರೆಡ್ಡಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಾಲೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಎಪಿಎಂಸಿ ನಿವೇಶನ ಹಂಚಿಕೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>