ಭಾನುವಾರ, 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಔರಾದ್ | ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲದು: ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವಾಣ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
Last Updated : 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:37 IST
ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು
BidarPrabhu Chauhan

