ಭಾನುವಾರ, 30 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ’

ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಠಾಧೀಶರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರ ಹೇಳಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
Last Updated : 30 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:23 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
46ನೇ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು  
46ನೇ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು  
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಂಚಾಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಂಚಾಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಎಂಬ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ
ಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು
ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT