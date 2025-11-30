ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ: ‘ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ’

46ನೇ ಶರಣ ಕಮ್ಮಟ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಪಂಚಾಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಗಾಯನ ನಡೆಯಿತು
ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು
ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಳಬೇಡ ಕೊಲಬೇಡ ಹುಸಿಯ ನುಡಿಯಲು ಬೇಡ ಎಂಬ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆಎಸ್.ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
ವಚನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಖಂಡ್ರೆಯವರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಸವ ಜಯಂತಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದ್ದೇವರು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ