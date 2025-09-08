ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್‌ | ಚೌಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಅಯೋಮಯ

ಆಟೋ ನಗರ, ಅಲಿಯಾಬಾದ್‌ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ; ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಸ್ತೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ರಸ್ತೆಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ
ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ಸಂಚಾರ 
ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸದ ಸಂಚಾರ 
ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ
ಗುಂಡಿಗಳಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ
ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ಶಿವಶಂಕರ್‌ ಕಾಮಶೆಟ್ಟಿ
ಚೌಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು.
–ಶಿವಕುಮಾರ ವಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
ಚೌಳಿ ಕಮಾನ್‌ ನೋಡಿದವರು ಎಂತಹ ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಿನ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದರೆ ಮುಖ ಚಹರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು.
–ಪೃಥ್ವಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT