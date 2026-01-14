ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಬೀದರ್ | ‘ನೆಲದಾಳದ ವಿಸ್ಮಯ’ ಬಹಮನಿ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಕರೇಜ್‌ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಾನಿ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 23:41 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 23:41 IST
ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ನೆಲ ಅಗೆದ ಕಾರಣ ಕರೇಜಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು
ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ನೆಲ ಅಗೆದ ಕಾರಣ ಕರೇಜಿನ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು
ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಬಳಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕರೇಜ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ ಬಳಸಿ  ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಕರೇಜ್‌ ಕಂಡಿದ್ದು

–ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ

ಕರೇಜ್‌ ಅನ್ನು ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬಾರದು
ವಿನಯ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಾಳಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ
ಕರೇಜ್‌ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ
ಶಿಲ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
