ಬೀದರ್‌ ಮಳೆ | ಕುಸಿದ ಗೋಡೆ

<p><strong>ಬೀದರ್:</strong> ಸತತ ಮಳೆಗೆ ನಗರದ ಬಹಮನಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಎಂದು ಎಎಸ್ಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.</p><p>ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನದಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾಂಜ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಿದೆ. ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖೇಡ್–ಸಂಗಮ, ಸಂಗಮ–ಠಾಣಾಕುಶನೂರ ಸೇತುವೆ ಜಲಾವೃತವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕಲಬುರಗಿ ವರದಿ: 'ಅಫಜಲಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸೊನ್ನ ಬಳಿ ಭೀಮಾ ನದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 2.80 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೊರ ಹರಿವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>