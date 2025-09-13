ಶನಿವಾರ, 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bidar
ಬೀದರ್: ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒರೆಗೆ

ಬೀದರ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಲಾಂಗ್‌ ಜಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು
ಜಯದ ದಡ ಸೇರಲು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ವಿಭಾಗದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು: ಲೋಕೇಶ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ
Bidar

