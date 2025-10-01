ಬುಧವಾರ, 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹುಮನಾಬಾದ್ | ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆ: ಸವಾರರು ಹೈರಾಣು

ಗುಂಡು ಅತಿವಾಳ
Published : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:49 IST
Last Updated : 1 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:49 IST
ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ಪರೀಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ ಜಿ.ಪಂ ಉಪವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ
ರಸ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ.‌ ನಿತ್ಯವೂ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಾಟೀಲ ಬಸೀರಾಪುರ
BidarRoad problem

ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

