ಮಂಗಳವಾರ, 30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಪಶು ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ‘ಎನ್‌ಪಿಎ’ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ

ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ; ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 29 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಎನ್‌ಪಿಎ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ವಿವಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ತಲಾ ₹50 ಸಾವಿರದ ವರೆಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಪಿಎ ಕುರಿತು ಆರ್‌ಟಿಐ ಮೂಲಕ ವಿವಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ
ಡಾ. ಕೆ. ವೆಂಕಟ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ದೂರುದಾರ
ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಪಿಎ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ ಕುಲಪತಿ ಪಶು ವಿ.ವಿ ಬೀದರ್‌
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT