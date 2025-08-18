ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಕುಂದದ ಗಣೇಶ ಉತ್ಸವದ ಸಿದ್ಧತೆ: ‘ಬೀದರ್‌ ಕಾ ರಾಜಾ’ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:28 IST
Last Updated : 18 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
‘ಬೀದರ್‌ ಕಾ ರಾಜಾ’ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ

‘ಬೀದರ್‌ ಕಾ ರಾಜಾ’ ಗಣೇಶ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಗರದ ಸಾಯಿ ಶಾಲೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಲೋಕೇಶ ವಿ. ಬಿರಾದಾರ

eshwar kandreGanesha Chatruthi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT