ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌ | 'ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕವಿಗಳು, ಜನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ'

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ದ್ವಿತೀಯ ಗಜಲ್‌ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಸಲಹೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:12 IST
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕವಯತ್ರಿಯರು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಕವಯತ್ರಿಯರು
ಕಾವ್ಯ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂಸೆಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಕವಿತೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಖರತ್‌ನಾಕ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಳುವ ವರ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೇ.
–ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಕವಿ
