ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
bidar
ಹುಲಸೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ: ₹35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ಯವಹಾರ

ಹುಲಸೂರ: ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆರೋಪ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 12 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
ಗ್ರಾ.ಪಂಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಒ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ
ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಪಟೇಲ್ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯೆ ಹುಲಸೂರ
Bidar

