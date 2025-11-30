ಹುಮನಾಬಾದ್: ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p><strong>ಹುಮನಾಬಾದ್</strong>: ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೃಷಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಲ್ಲೂರ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿವರೆಗೆ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕಚೇರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಚೇರಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ನಂತರ ಸಿಪಿಐ ಸಂತೋಷ್ ಪ್ರತಿಭಟನಕಾರರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗೀತಾ ಹಿರೇಮಠ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನಿಲ ಪಸರ್ಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗಿವೆ.ರೈತರು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪರಿಹಾರದ ಹಣ ಶೀಘ್ರವೇ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ₹620 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ ಆರ್ಯ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಹೋಸೂರೆ, ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ಸದ್ಲಾಪುರೆ, ಗಜೇಂದ್ರ ಕನಕಟಕರ್, ರಮೇಶ ಕಲ್ಲೂರ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಾಗರಳೆ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮಠಪತಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕುಂಬಾರ, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಕುಂಬಾರ, ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ , ರವಿ ಹೊಸಳ್ಳಿ , ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕಾಳಮದರಗಿ, ಸುನೀಲ ಪತ್ರಿ, ಪ್ರಕಾಶ ತಿಬಶಟ್ಟಿ, ಪಪ್ಪುರಾಜ ಚತುರೆ, ವಿನಾಯಕ ಹಂದಿಕೇರಾ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಚೌಹಾಣ್, ಆನಂದ ಸಾಗರ, ರಾಮರಾವ್, ರಾಮಣ್ಣ ನರಸಗೊಂಡ, ಯಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ, ಅಷದ್ ಪಟೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><strong>‘ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಬೀದರ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿದ್ದು’</strong> </p><p>‘ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿ’ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಡಾ.ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ಈಶ್ವರ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರೇ ನೀವು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಮರೆತು ಕೇವಲ ಭಾಲ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಸಚಿವರು ನಿಮ್ಮ ಸುಪುತ್ರ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನೀವಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಒಬ್ಬ ರೈತನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ ನೀವು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ?. ಬರೀ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದರೆ ಹೇಗೆ. ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಜನರು ಮತ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮರಿಯಬೇಡಿ’ ಎಂದ ಅವರು ‘ಬೀದರ್ ಸಹಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೂ ಖಂಡ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರದ್ದಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>