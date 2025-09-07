ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮತೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕವಿಗಳು, ಜನರು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ: ಕವಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ ಸಲಹೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:56 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 11:56 IST
ಕಾವ್ಯ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿ, ಹಿಂಸೆಯ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಟ್ಟಂದದಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸಾಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ. ಕವಿತೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಖರತ್‌ನಾಕ್‌ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಳುವ ವರ್ಗಕ್ಕಷ್ಟೇ.
–ಕಾಶಿನಾಥ ಅಂಬಲಗೆ, ಕವಿ
Bidar

