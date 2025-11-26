ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಕೆಬಿಜೆಎನ್ಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಬಳಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ 200 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಆಸ್ತಿ

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಪ್ರೇಮ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಠೋಡ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ
ಪ್ರೇಮ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಠೋಡ್‌ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೀದರ್‌ನ ಶಿವನಗರ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು
ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು
Bidar

