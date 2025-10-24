ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಭಜನಾ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ

ಮುರ್ಕಿ: ರೇಣುಕಾ ಭವಾನಿ ಮಂದಿರದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಸಮಾರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:03 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:03 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ : 23ಕೆಎಂಎಲ್01-ಎ : ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
ಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ : 23ಕೆಎಂಎಲ್01-ಎ : ಕಮಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ರೇಣುಕಾ ಭವಾನಿ ದೇವಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಕಳಸಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭು ಚವ್ಹಾಣ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.
MLA

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT