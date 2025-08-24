ಬೀದರ್: ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಾಲೆ ಇರಮುಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ

<p><strong>ಹುಮನಾಬಾದ್:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ್ (ಬಿ) ಪಟ್ಟಣದ ಸೀಮಿ ನಾಗನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಾಲೆ ಇರಮುಡಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>180 ಜನರು 41 ದಿನಗಳು ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.</p>.<p>ನಾಗೇಶ್ವರ ಮಾಲೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಇರಮುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಇರಮುಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 180ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ತುಮಕೂರಿನ ವೀರಗಾಸೆ ಕಲಾ ತಂಡದಿಂದ ವಿಶೇಷ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಭದ್ರಕಾಳಿ ನೃತ್ಯ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಬಿ) ಪಟ್ಟಣದ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಡಗಿ, ಹಳ್ಳಿಖೇಡ (ಕೆ), ಸಿಂಧಬಂದಗಿ, ಅತಿವಾಳ, ದುಬಲಗುಂಡಿ, ಕಬೀರಾಬಾದ್ ವಾಡಿ, ನಂದಗಾಂವ, ಹಿಲಾಲಪುರ, ಮರಕಲ್, ಮುಗನೂರ ಗ್ರಾಮಗಳ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು, ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಮಠದ ಶಂಕರಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪಂಚಾಳ, ಗಣೇಶ್ ಘನತೆ, ಮನೋಹರ್ ಚಳಕಿ, ಬಸವರಾಜ ಹಾಲಾ, ಮಹೇಶ್ ಪ್ರಭಾ, ಜಗದೀಶ್, ನಾಗರಾಜ ಆರ್ಯ, ದಯಾನಂದ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>