ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ರಾಜೇಶ್ವರ: ಸಾಮರಸ್ಯದ ಚಕ್ಕಡಿ ಓಟ

ಹೋಳಾ ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳ ಮಾದರಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ
ಮಾಣಿಕ ಆರ್ ಭುರೆ
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಿಲ್ಲೆಯ 2ನೇ ದೊಡ್ಡ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೇಂದ್ರ | ಅರಸರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆಯೋಜನೆ | 10 ಸಾವಿರ ಜನರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ತಡೆಯಲು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ
ಪದ್ಮಪ್ಪ ಗಾಣಿಗೇರ ಪಿಡಿಒ
Bidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT