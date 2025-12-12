ಶುಕ್ರವಾರ, 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ-ಮಾನವ ಸಂಬಂಧದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕುರ್‌ಆನ್: ಸಬೀಹಾ ಫಾತಿಮಾ

‘ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಕುರ್‌ಆನ್‌ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ’ ಪ್ರವಚನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
Last Updated : 12 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:03 IST
ದೇವನ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆ ದಯೆ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ) ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪ್ರತೀಕ
ಸತ್ಯದೇವಿ ಬಸವ ಮಂಟಪ
ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಅನೇಕತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಸಮಾನತೆ ಅನ್ಯಾಯವೇ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ
ತಷ್ಕೀಲಾ ಖಾನಂ ಜಮಾ ಅತೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಹಿಂದ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
Bidar

