ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬೀದರ್‌: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗರ ‘ಸಖಿ ಒನ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಸೆಂಟರ್‌’

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:16 IST
ವಿದ್ಯುತ್‌ ತಂತಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಹಾಳಾಗಿದೆ

ಹಾಳಾದ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಂತೆ ಬ್ರಿಮ್ಸ್‌ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.ದಿ
–ಸಂಗೀತಾ, ಸಖಿ ಒನ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಸೆಂಟರ್‌ ಸಿಬ್ಬಂ
Bidar

