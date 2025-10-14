ಮಂಗಳವಾರ, 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಬೀದರ್ | ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಓಡಾಟ: ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:18 IST
Last Updated : 14 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೀದರ್|ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ;ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದರ್|ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ;ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ
ಬೀದರ್|ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ: ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ವರದಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ;ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೀದರ್: ‘ದಸರಾ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ’ಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದರ್: ‘ದಸರಾ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ’ಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಬೀದರ್: ‘ದಸರಾ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ’ಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಬೀದರ್: ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೀದರ್: ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಬೀದರ್: ಮಹಮೂದ್ ಗವಾನ್ ಮದರಸಾ ಜೀರ್ಣೊದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
CongressBJPNarendra ModiBidarSantosh lad

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT