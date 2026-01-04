ಕಮಲನಗರ: ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ

<p><strong>ಕಮಲನಗರ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮುಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುನೀತಾ ಆದೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಲಿಂಗಬೇಧದ ಅಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೌಶಲ್ಯ, ಪದ್ಮಾವತಿ ಭವರಾ, ಇಂದುಮತಿ ಕಾಳೆ, ಬಂಟಿ ರಾಂಪುರೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಖತಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: </strong>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಖತಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಕಸ್ತೂರೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. </p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪ ಬಿರಾದಾರ, ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದಾರ, ರಚಿತಾ ಗುಡಮೆ, ಪೂಜಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರತಿಕ್ಷಾ ವಾನಖೇಡೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಸಂಗೀತಾ ಬಿರಾದಾರ, ರೇಖಾ, ರಂಜನಾ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಭಾಗೀರಥಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ: </strong>ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಮನೋಜಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಭಾಗಿರಥಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮೇತ್ರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಸೋನಕಾಂಬಳೆ, ದೀಪಮಾಲಾ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಅಂಬಿಕಾ ಗಾಯಕವಾಡ, ಯೋಗೇಶ್ವರಿ ಮದನೂರಕರ್, ಅಶ್ವೀನಿ, ಪಂಚಫುಲಾ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಶಾಲೆ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಕನ್ಯಾ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿರಾದಾರ ಅವರು, ಫುಲೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸಂಗಮೇಶ ಉದಗೀರೆ, ರಾಮ ಜಾಧವ, ದಿಲೀಪ ಸಂತಪುರೆ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಲಸ್ಕರೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾಜನ, ಕಾವೇರಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಮೇತ್ರೆ, ಅನೀಲ ಶಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಪಿಯುಕಾಲೇಜು: </strong>ಪಟ್ಟಣದ ಶಾಂತಿವರ್ಧಕ ಪ.ಪೂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಶಿವಾಜಿ .ಆರ್.ಎಚ್ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಾರದ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಓ.ಕೆ.ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ನಾಗನಾಥ ಕೊಳ್ಳ, ಕಾಳಿದಾಸ ಬೌದ್ಧೆ, ವೆಂಕಟ ಮೋರೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪ್ಯಾಗೆ, ಸುನೀಲ, ಶಿವಶಂಕರ ವಾಡೇಕರ್, ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಟೀಲ, ಶಿವಶಂಕರ ಕಾಂಬಳೆ, ಬಸವಾಂಬಿಕಾ, ಕಾದಂಬಿನಿ ಮೇತ್ರೆ, ವಿಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>