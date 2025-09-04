ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictbidar
ADVERTISEMENT

ಕಮಲನಗರ | ಯುವ ರೈತನ ಯಶೋಗಾಥೆ: ಕೃಷಿ ಜತೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಮಹಾದೇವ ಬಿರಾದರ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:19 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಕಿದ ಆಕಳು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು
ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಸಾಕಿದ ಆಕಳು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು
ಸಾಕಿದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು
ಸಾಕಿದ ನಾಟಿ ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದು
ವನ್ಯಜೀವಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸೋಲಾರ್ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಜಯಪ್ರಕಾಶ ಬಿರಾದಾರ ರೈತ
FarmerAgricultureBidar

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT