ಯಳಂದೂರು: ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ‘ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ’

<p><strong>ಯಳಂದೂರು</strong>: 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲಕ ದೇಶ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಎ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲೂಕಿನ ಮೆಳ್ಳಹಳ್ಳಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆಯ ಬಾಲಕಿಯರು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ.5ರಂದು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಂಗೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಅಭಿಜಾತ ಪರಂಪರೆಯ ಕಲೆಯಾದ ಕಂಸಾಳೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 15 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಬಾಲೆಯರು ಕರುನಾಡಿನ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕರು ಮಕ್ಕಳ ಕಂಸಾಳೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ರಂಗ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು 30 ಸಾವಿರ ಧನಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ತಿಮ್ಮರಾಜು, ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಧುಕರ್, ಶಿಕ್ಷಕ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿನಯ್, ರೇವಣ್ಣ, ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರ್, ದುಂಡಯ್ಯ, ಸೋಮಣ್ಣ, ರಾಜಶೇಖರ್, ರೇವಣ್ಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇದ್ದರು.</p>