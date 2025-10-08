ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕೃಷಿ ವಿವಿ ರೈತರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿ: ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಪಶು ಪಾಲಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕೃಷಿ ವಿವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
Chamarajanagar

