ಮಂಗಳವಾರ, 11 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಯಳಂದೂರು | ಕೂಳೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ: ಧಾರಣೆ ಚೇತರಿಕೆ

ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ; ಎರಡನೇ ಕೊಯ್ಲು ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
Last Updated : 11 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:55 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2,000 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಕೃಷಿ | ರೈತರಿಗೆ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಅಡಿಕೆ |ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ಸಾಹ 
ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಗುಲುವ ನುಸಿ ಪೀಡೆ ರೋಗವನ್ನು ರೈತರು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸಲು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ
ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
ChamarajanagaraAreca nut

