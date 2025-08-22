ಶುಕ್ರವಾರ, 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಕುಲುಮೆ ರಸ್ತೆ: ‘ಕಾರಂಜಿ’ಗಳಾದ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌

ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಚ್.
Published : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:23 IST
Last Updated : 22 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:23 IST
‘ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿ’
ಕುಲುಮೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ಮ್ಯಾನ್‌ಹೋಲ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಪೈಪ್‌ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಅಗೆದು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದು ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ್‌ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
