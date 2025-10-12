ಭಾನುವಾರ, 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
14 ಮಂದಿ ಬಂಧನ, ₹ 22 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ವತ್ತು ವಶ

10 ಬೈಕ್‌, ಎರಡು ಕಾರು, 285 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವಶ: ಎಸ್‌ಪಿ ಬಿ.ಟಿ.ಕವಿತಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:20 IST
Last Updated : 12 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 3:20 IST
Chamarajanagar

