ಸೋಮವಾರ, 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಅಂದಗೆಡಿಸಿದ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನ; ವಿಷಜಂತುಗಳ ತಾಣ

ನಿವೇಶನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದ ಮಾಲೀಕರು: ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಕಿರಕಿರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
Last Updated : 1 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:38 IST
ಬಿ.ರಾಚಯ್ಯ ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯ ಸಂತಪಾಲ ಚರ್ಚ್‌ ಬಳಿಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳ ಸ್ಥಿತಿ
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರಗತಿನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ನಗರದ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು
ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರಸಭೆ ಪ್ರಭಾರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ
ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ
ಅಪೇಕ್ಷಾ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ
Chamarajanagara

