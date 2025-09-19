ಶುಕ್ರವಾರ, 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಚಾಮರಾಜನಗರ | ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್‍: ಲಕ್ಷ ಪ್ರಕರಣ ಇತ್ಯರ್ಥ-ನ್ಯಾ.ಜಿ. ಪ್ರಭಾವತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:40 IST
Last Updated : 19 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:40 IST
ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶಿಬಿರ
ರಾಜಿ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಲೋಕ್ ಅದಾಲತ್‍ ಆಯೋಜಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ‘ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಶಿಬಿರ’ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಪ್ರಭಾವತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
